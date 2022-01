Clasico LIVE: Real führt ohne Alaba gegen Barca

Nach dem 0:1-Ausrutscher gegen Getafe kehrte Real am Sonntag mit dem 4:1 über Valencia wieder in die Erfolgsspur zurück und will nun nahtlos fortsetzen. „Es war wichtig für uns, nach der Niederlage in Getafe das nächste Ligaspiel wieder zu gewinnen. Das haben wir getan und haben uns das verdient. Unser Ziel ist klar, wir wollen am Ende der Saison ganz oben stehen. Dafür ist jeder Sieg wichtig“, erklärte Alaba.