Infizierter ging bei Festnahme auf Polizisten los!

Verhaftung in St. Pölten

Auf seiner Flucht wurde er schließlich in St. Pölten im Zug verhaftet. Und ließ die Fäuste sprechen, widersetzte sich der Festnahme. Er schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht, versetzte einem anderen mit dem Hinterkopf einen Stoß gegen die Wange und versuchte, ihn in Hals sowie Schulter zu beißen. „Alles falsch, die Beamten haben sich gegenseitig verletzt“, gab er beim Prozess an. Ohne Erfolg: Das Urteil ist rechtskräftig.