Barisic über Demir: „Wir sind nicht nur Passagier“

„Alles ist ruhig“, schmunzelt Zoki Barisic. „Also was Transfers betrifft.“ Denn still steht das Handy von Rapids Sportchef nie: „Es werden uns so viele Spieler wie noch nie angeboten, kostenlos, weil die Klubs ihre Gehälter nicht zahlen können.“ Fußball in Corona-Zeiten halt. Zuschlagen wird Grün-Weiß in diesem Winter aber nur, abgesehen von Sportklubs Stürmer Kriwak (vorerst für Rapid II geplant), wenn ein Spieler jetzt verkauft wird. „Aber es ist kein Wunschkonzert“, so Barisic. Der, da 15 Verträge im Sommer auslaufen, an Verlängerungen (unter anderem Stojkovic, Greiml) feilt. Bei Kara, Fountas und wohl auch Ullmann ist der Zug abgefahren - Barisic: „Die Spieler entscheiden, wo sie hinwollen.“