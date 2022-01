Demir nach Deutschland? Für Barisic „Blödsinn“

Inwiefern Yusuf Demir eine Rolle in Rapids Frühjahr spielen wird, blieb auch am Montag ungeklärt. „Im Moment nichts Neues“, berichtete Barisic. Demir sei demnach am Sonntag wieder nach Barcelona gereist. Dort ist die Leihgabe der Wiener aber nicht mehr eingeplant. Ob der 18-Jährige bald wieder in Wien weilen wird, ist offen, betonte Barisic. „Es muss für alle Seiten passen“, sagte der Sportdirektor. Als „Blödsinn“ bezeichnete er Gerüchte, wonach Demir nach Deutschland verliehen werden könnte.