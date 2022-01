„Beste Entscheidung im Hinblick auf die Zukunft“

„Der Körper hat Nein gesagt“, war es für den Eishockey-Goalie die bittere Wahrheit. An der auch Primar Markus Reichkendler, der ihn in Schwaz schon operiert hatte und der Doc seines Vertrauens ist, nichts mehr ändern konnte. „Ich will ein normales Leben nach meiner Sportkarriere führen – in Hinblick Zukunft ist es die beste Entscheidung“, rutschte Herzog bereits mit der neuen Gewissheit ins Jahr 2022.