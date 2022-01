Ex-Bundesliga-Torschützenkönig geht in vierte Liga

„Philipp Hosiner hat sich vom ersten Tag an hervorragend eingebracht bei der SGD und mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison einen wesentlichen Beitrag zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geleistet. In offenen, ehrlichen und sehr anständigen Gesprächen haben wir seine aktuelle Situation und seine Perspektive analysiert. Unter den gegebenen Voraussetzungen haben wir seinem Wechselwunsch zugestimmt. Wir danken Philipp Hosiner für seinen geleisteten Einsatz bei Dynamo Dresden und wünschen ihm für seine Zukunft - sowohl sportlich als auch privat - alles Gute“, honoriert Ralf Becker, Geschäftsführer Sport von Dynamo, den Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2012/13.