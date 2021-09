Zwei rot-weiß-rote Slalom-Asse legen in Oslo los

Gemeinsam bestritten die zwei rot-weiß-roten Slalom-Artisten Johannes Strolz und Marc Digruber 147 Weltcuprennen und nahmen an 196 Europacuprennen teil. Nach der - für beide schwierigen - Vorsaison fanden sie keinen Platz mehr in einem ÖSV-Kader. Nun haben die zwei ihre Kräfte gebündelt und starten morgen gemeinsam zur Vorbereitung in die Skihalle nach Oslo. Das Ziel ist klar: Zurück in den Weltcup und die Erfolgsspur.