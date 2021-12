Es wartet noch sehr viel harte Arbeit bis Madonna

Fabio Gstrein fuhr am Sonntag als bester ÖSV-Läufer in Val d‘Isère auf Rang 14. Auch die beiden Vorarlberger Christian Hirschbühl und Johannes Strolz konnten in Val d’Isère nicht verhindern, dass der erste Weltcupslalom der Saison so gar nicht nach dem Geschmack der rot-weiß-roten Ski-Fans verlief.