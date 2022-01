Flucht vor Polizei: Betrunkener Lenker scheiterte

Ein „augenscheinlich alkoholisierter Fahrzeuglenker“ sei beim Weblinger Gürtel in Graz unterwegs. Diese Anzeige langte bei der Polizei um kurz vor 14 Uhr am Sonntag ein. Die Beamten entdeckten den Pkw daraufhin im Ortsgebiet von Seiersberg. Der Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung bemerkte sie und dachte, er könne fliehen; also legte er den Rückwärtsgang ein. Der Versuch blieb erfolglos.