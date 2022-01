Nun Quarantäne-Quartiere in mehreren Bundesländern

Ein Quarantäne-Quartier reicht bislang in Oberösterreich aus

Das Land Oberösterreich besitzt aktuell ein Quarantänequartier in Linz. Der Krisenstab des Landes geht derzeit davon aus, dass jene Unterkunft, deren genaue Adresse man nicht bekannt geben möchte, trotz steigender Zahl an Corona-Neuinfektionen ausreichen werde. „Für jene wenigen Fälle, in denen in Oberösterreich Personen keine Möglichkeit haben, die Quarantäne an einem anderen Ort anzutreten, stellt das Bundesland dieses Absonderungsquartier zur Verfügung“, hieß es. Bis zum Donnerstag befand sich dort niemand.