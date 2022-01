2G mit Bändchen oder Stempel - macht das Sinn?

Eine 2G-Kontrollpflicht herrscht ab der kommenden Woche im heimischen Handel. Dieser fordert dafür aber eine praktikable Lösung ein und schielt dabei offenbar nach Deutschland. Denn dort wird in weiten Teilen eine Bändchen-Lösung praktiziert, um die Kontrollen - etwa in Einkaufszentren - einfacher zu gestalten. An und für sich ja keine neue Idee, wird dieses Konzept in Bereichen wie Konzerten, Hotels und Veranstaltungen bereits genutzt. Können Sie sich dieses Konzept auch für die 2G-Kontrolle im Handel vorstellen? Diskutieren Sie über diesen Vorschlag in unseren Kommentaren!