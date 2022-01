Drei leichte Skitouren für Einsteiger

In Kartitsch (Tiroler Gailtal) ist mit dem Dorfberg (2115 Meter) in den Gailtaler Alpen auch eine tolle Anfängertour zu finden. Der Aufstieg erfolgt entweder vom Klammerwirt (1518 Meter) beim Kartitscher Sattel und führt durch den Wald entlang einer Forststraße in Richtung Dorfberg oder man startet direkt beim Lift in St. Oswald und geht über schöne Almflächen zum Gipfelkreuz. Die Skitour ist ideal für Anfänger, die Erfahrungen im Tiefschnee sammeln wollen. Gehzeit je nach Tour zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Kaum Lawinengefahr.