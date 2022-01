Schladming übernimmt abgesagten Flachau-Slalom!

Des einen Pech ist des anderen Glück: Der für den 11. Jänner angesetzte Weltcup-Slalom der Damen findet statt in Flachau nun in Schladming statt! Binnen weniger Stunden konnte der ÖSV also einen Ersatzort für das Corona-bedingt abgesagte Rennen im Bundesland Salzburg finden.