Kater „Fridolin“ wurde aus Müllbunker gerettet

Keine Fluchtmöglichkeit

Davonlaufen konnte der Vierbeiner aufgrund des niedrigen Müllstands nicht. Also hielt man immer wieder Ausschau nach ihm. Am Dienstag bemerkte der Kranfahrer ein auffälliges Rascheln. „Fridolin“ war wieder zu sehen – allerdings bereits deutlich geschwächt. Im Rettungskorb stiegen zwei Mitarbeiter mehrere Meter in die Tiefe zu der Samtpfote, die keinerlei Widerstand mehr leistete und sich problemlos einfangen ließ. Der Kater wurde noch vor Ort versorgt, ehe er in das Tierheim Dechanthof gebracht wurde.