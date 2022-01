Corona: Salernitana bittet um Spielverlegung

Vor dem Rückrundenstart in der italienischen Serie A am Donnerstag haben zahlreiche Teams mit coronabedingten Ausfällen zu kämpfen. Verschiedene Medienberichte ermittelten etwa 80 bis 90 Fußball-Profis, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Tabellenschlusslicht Salernitana teilte am Dienstagabend mit, die Liga um eine Verschiebung des Heimspiels gegen Mitaufsteiger FC Venezia gebeten zu haben.