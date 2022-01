Briten-Flieger nehmen weiter Kurs auf Salzburg

Und gerade das verwundert am Flughafen. „Wir sind überrascht, dass die Riesen-Stornowelle ausgeblieben ist“, sagt Alexander Klaus vom Salzburg Airport. Noch im Dezember ging man davon aus, dass jeder zweite der 760 angemeldeten Jänner-Flüge wackelt. Bisher seien nur wenige Flüge storniert worden. Allerdings: Die Maschinen sind oftmals nur halb voll. Am Flughafen stimmt das vorsichtig optimistisch: „Wir hatten am vergangenen Wochenende so viele Passagiere wie in den ersten fünf Monaten 2021 zusammen“, so Klaus.