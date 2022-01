In Österreich leben 1,8 Millionen Singles

In Österreich leben laut einer aktuellen Umfrage* derzeit knapp 1,8 Millionen Singles, was 29 Prozent der Bevölkerung entspricht. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahr konstant geblieben. Die meisten Singles leben demnach in Wien, Salzburg und Niederösterreich - hier bezeichnete sich bei der Umfrage jeder Dritte als alleinstehend. In Oberösterreich (23 Prozent) und der Steiermark (21 Prozent) sind es hingegen weit weniger. Aus Überzeugung waren elf Prozent der weiblichen, aber nur drei Prozent der männlichen Singles allein.