„Haben Passagier in der Bordküche überwältigt“

Durchschnittlich auf jedem 15. Flug sind sogenannte Air Marshals mit an Bord. In diesem Fall war es aber weder ein von der AUA organisierter Flug, noch waren Sicherheitskräfte anderer Länder im Flugzeug. Und so waren Bianca und Benjamin – beides Uniformierte im Dienst der heimischen Exekutive – die einzigen qualifizierten Sicherheitsleute, die an Bord der Maschine von Frankfurt nach Vancouver (Kanada) die Sache hinsichtlich Sicherheit in die Hand nehmen konnten.