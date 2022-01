Maßnahmen-Gegner wollten Neujahrskonzert stören

In den vergangenen Tagen haben in diversen Online-Foren Gegner der Corona-Maßnahmen dazu aufgerufen, das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein zu stören. Eine kleine Gruppe ist am Samstag tatsächlich im Umfeld des Hauses mit Trommeln und Lautsprechern erschienen, wie die Polizei berichtete. Zahlreiche Absperr- und Sicherungsmaßnahmen verhinderten jedoch ein Zusammentreffen der Demonstranten und den Konzertbesuchern, auch Störversuche wurden unterbunden.