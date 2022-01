Kur-Zentrum könnte Touristen-Quartier werden

Jüngst befand sich das Gesundheitszentrum im Pongau in den Weihnachtsferien. Ab heute läuft in dem 150 Plätze umfassenden Gebäude der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK wieder der Betrieb an: Rund 25 Kur-Gäste reisen in das idyllisch gelegene Reha-Quartier, in den nächsten Tagen sollten es 130 werden.