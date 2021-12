Neujahrsvorsatz 2022: 46 Prozent planen Fastentage

Je näher Silvester rückt, desto konkreter die Neujahrsvorsätze, die sich bei der Mehrheit rund ums Abspecken und einen sportlichen Körper drehen. So auch in der repräsentativen Fastumfrage des Kurhauses Marienkron: 46 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen haben für 2022 Fastentage oder -kuren auf dem Programm. Männer nehmen sich mehr Sport bzw. Training vor, während bei den Frauen am häufigsten gesunde Ernährung genannt wird. Abnehmen wollen aber beide Geschlechter.