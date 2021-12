Große Aufregung rund um Treibjagd in Leibnitz

Am Stefanitag, einem traditionellen Jagdtag, wurden im Bezirk Leibnitz einige Rehe beobachtet, wie sie vor der Treibjagd und den Schüssen in Panik über Felder und Straßen flohen. Tatsächlich kam es auch zu einem Verkehrsunfall, als ein nachweislich ausgesetzter Fasan vor den Schüssen floh. Das Tier rannte in Obervogau über die Fahrbahn und wurde von einem Auto überfahren. Am Fuß des toten Tieres befand sich eine Beringung, die beweist, dass der Fasan aus einer Tierhaltung stammt und offensichtlich zur Bejagung ausgesetzt wurde.