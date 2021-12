Jugendliche spenden für großes Weihnachtswunder

Zahlreiche Besucher haben am 17. Dezember den Landmarkt in Seeboden besucht, die besinnliche Stimmung und die Auftritte der Chöre und Ensembles der Schule genossen. Dementsprechend hoch sind auch die Spenden ausgefallen. Am Verkaufs- und Spendenstand ging es ebenfalls hoch her: Fast im Sekundentakt wurden die Werkstücke und Leckereien verkauft, die die Schüler während des Werk-, Zeichen- und Religionsunterrichts angefertigt hatten.