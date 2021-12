Auf eine WM blickst du immer stolz zurück!

Unsere Klubs habe ich beim Brief ans Christkind natürlich nicht vergessen - und vor allem einen Wunsch geäußert: Lass Salzburg einen „Augsburg-Tag“ haben! Wer hätte geglaubt, dass Augsburg in der deutschen Bundesliga die großen Bayern schlägt? Niemand - und dennoch ist es ihnen gelungen! Wie auch Oliver Glasner mit Frankfurt. Das traue ich Salzburg in der Champions League auch zu, Rapid hat das Christkind mit dem Conference-League-Gegner Vitesse Arnheim schon ein vorweihnachtliches Geschenk gemacht, die Holländer sind sicher nicht so stark wie Tottenham.