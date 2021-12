Assange zieht gegen Auslieferung vor Höchstgericht

Der in Großbritannien inhaftierte WikiLeaks-Gründer Julian Assange zieht im Streit um seine Auslieferung an die USA vor das Oberste Gericht des Vereinigten Königreiches. Die Anwälte des Australiers hätten Berufung gegen die Entscheidung eines britischen Berufungsgerichtes zur möglichen Auslieferung eingelegt, teilte seine Verlobte Stella Moris am Donnerstag auf Twitter mit. Sie äußerte die Einschätzung, dass eine Entscheidung frühestens in der dritten Jännerwoche fallen könnte.