Langjähriger St.-Pölten-Kapitän ersetzt Kobras

Rieglers letztes Jahr gelang nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Nach dem Abstieg wollte der langjährige Kapitän von St. Pölten den Gang in die zweite Klasse nicht mitmachen. Er suchte sich einen Verein in der Bundesliga, wurde aber nicht fündig. In der Zwischenzeit reagierte auch der SKN St. Pölten: Man holte Lino Kasten vom Kooperationsklub VfL Wolfsburg und den damaligen U-21-Torhüter Franz Stolz.