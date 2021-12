Nach Alaba: Nächster Real-Spieler positiv getestet

Der Youngster von Real, der normalerweise in Reals zweiter Mannschaft, Real Madrid Castilla, spielt, wurde nach den vielen Corona-bedingten Ausfällen in den Kader der Königlichen einberufen. Am Dienstagabend fühlte er sich jedoch unwohl, zeigte Erkältungs-Symptome. Nach seinem positiven Antigen-Test wurde er im Klub einem PCR-Test unterzogen, das Ergebnis ist noch ausständig, er wurde rasch isoliert und befindet sich, wie Alaba, in häuslicher Quarantäne.