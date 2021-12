Öffnungen vor Weihnachten: Der richtige Weg?

Am Montag ist der letzte Schritt bei der Öffnung der Wirtschaft für Geimpfte und Genesene nach dem vierten Corona-Lockdown erfolgt - auch in Wien dürfen Lokale und Hotels nun wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Wiener Verordnung eine längere Pause einlegen. Auch der 19. Dezember wurde als Einkaufssonntag vor Weihnachten für den Handel offen gehalten. Doch sind die Öffnungsschritte vor Weihnachten, wo im privaten Bereich viele Menschen zusammen kommen, der richtige Weg? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen!