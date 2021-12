Lokale und Hotels jetzt auch in Wien wieder offen

„Wir sind verzweifelt“

Bis Mitte November sei man in der Branche noch zuversichtlich gewesen, damals habe man über Buchungen im Ausmaß von 50 bis 60 Prozent verfügt. „Wir sind verzweifelt“, erklärte Schmid am Montag im Ö1-„Morgenjournal“. Ein Fünftel aller Hotels in Wien hat seinen Angaben zufolge seit Pandemie-Beginn bereits für immer geschlossen.