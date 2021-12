Omikron: Kommen Einreiseverschärfungen zu spät?

Mit atemberaubender Geschwindigkeit breitet sich die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus in Europa aus und droht mancherorts die Gesundheitsversorgung zu überlasten. Experten fordern eine möglichst rasche Verschärfung der Beschränkungen. Der Zugang ist unterschiedlich. Österreich zum Beispiel kündigte am Freitag eine Verschärfung der Einreisebestimmungen an. Diese tritt am Montag in Kraft. Ab dann dürfen nur noch Reisende, die über einen gültigen 2G-Nachweis verfügen, ins Land. Wer geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich einen aktuellen PCR-Test oder seinen Drittstich nachweisen können, um einer Quarantäne zu entgehen. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Diskutieren Sie mit unserer Community im Kommentarbereich mit!