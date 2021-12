Das sind die Wiener Corona-Regeln für die Festtage

2G-Plus soll weiter in den bisherigen Bereichen gelten. Also bei Besuchen in Spitälern oder Pflegeheimen. Aber auch bei Outdoor-Veranstaltungen ohne zugewiesenen Sitzplatz. Mit Montag dürfen endlich auch in Wien Hotels und Gastronomie wieder aufsperren, hier soll wie geplant die 2G-Regel gelten.