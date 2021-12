Rufe nach Klarheit über Silvester-Sperrstunde

„Wien ist ja kein gallisches Dorf“

Die Stadtregierung argumentierte mit einer pandemisch angebrachten „Entzerrung“ der Menschenströme. Pulker hingegen glaubt, dass so mancher Wirt in Wien vor Weihnachten deswegen gar nicht mehr aufsperren wird. „Vor allem ist Wien ja kein gallisches Dorf, viele Wienerinnen und Wiener weichen ins Umland aus - also jetzt schon ins Burgenland und bald auch nach Niederösterreich“, so Pulker. Die Umland-Gastronomie - Niederösterreich öffnet schon am Freitag - könnte somit von vermehrt anreisenden Wienern profitieren.