Omikron-Variante trübt das Lockdown-Ende

Zahlen auf Intensiv sinken

Auch bei der 7-Tage-Inzidenz findet sich Oberösterreich in den „Flop 3“ wieder. Hinter Vorarlberg (522) und Tirol (356,3) belegt das Land mit 310,2 den dritten Platz. Zum Höhepunkt am 20. November lag dieser Wert in Oberösterreich noch bei 1683. Kurz danach erreichte man mit 4489 Neuinfektionen an nur einem Tag einen neuerlichen Rekordwert. Die extrem hohe Zahl der Neuinfektionen schlug sich mit einer Verspätung von einer Woche auch auf die Spitalsbettenbelegung nieder – siehe auch Grafik oben. „Es sind noch viele auf einer Intensivstation. Das wird bis Weihnachten nach unten gehen. Wir müssen auch die Ärzte und Pfleger jetzt entlasten“, sagt Popper.