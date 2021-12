Real-Madrid-Quartett und Co-Trainer Corona-positiv

Damit muss Real aktuell bereits sechs Kicker vorgeben, da sich bereits am Mittwoch Luka Modric und Marcelo ins Corona-Protokoll der Liga verabschiedet hatten. Alle davon - Real machte bezüglich möglicher Symptome keine Angaben - befinden sich nun in Quarantäne und stehen dem Klub am Sonntag im Heimspiel gegen Cadiz nicht zur Verfügung.