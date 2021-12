Omikron-Variante: Sind Sie besorgt?

Wer mit der Omikron-Variante infiziert ist, muss 14 Tage in Quarantäne. Das öffentliche Leben wird damit auf eine harte Probe gestellt. In den Spitälern und Pflegeheimen der Stadt ist die Personaldecke ohnehin schon so dünn, dass längere Ausfälle zum Systemkollaps führen könnten. Die „Krone“ hat sich zudem im Handel, beim öffentlichen Verkehr und bei der Müllabfuhr umgehört. Fazit: Noch sieht man die Lage gelassen. Jedoch lassen sich die Entwicklungen in Zeiten einer weltweiten und sich laufend verändernden Pandemie wohl selbst mit der viel zitierten Glaskugel nicht punktgenau vorhersagen. Machen Sie sich wegen der Omikron-Variante Sorgen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!