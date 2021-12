Wo unsere Kicker ihre Auszeit verbringen

Ein Foto in so schönem Ambiente hat Karim Adeyemi nicht auf Lager. Dafür aber eins mit einem Pokal. Von einem Kurztrip in Paris düste der 19-Jährige nach Italien. In Turin wurde Salzburgs Rohdiamant von der Sportzeitung „Tuttosport“ mit dem Golden Boy Web Award ausgezeichnet. Danach ging’s für Adeyemi in den sonnigen Süden.