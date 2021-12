ÖSV-Ass nach Ausbootung: „Das will ich nicht mehr“

Endlich wieder strahlen möchte auch Stephanie Venier. Die 27-Jährige erhielt nach dem verpatzten Super-G-Auftakt in Lake Louise die Trainer-Höchststrafe, musste in St. Moritz auf die „Ersatzbank“. Sie war zwar zum Training im Nobelskiort, sah die Rennen dann aber im Hotel im TV. „Das will ich nicht mehr“, stellt die Tirolerin klar. „So ohne Startplatz dazustehen, ist hart fürs Selbstvertrauen.“ Aber sie ist sich sicher: „Das Skifahren kann ich nicht verlernt haben, ich stehe mir zurzeit am meisten selbst im Weg.“ Um da rauszukommen, hilft ihr im Olympiazentrum Innsbruck auch Sportpsychologin Simone Tscherntschitz.