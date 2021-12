Ab 10.30 Uhr LIVE: Super-G der Damen in St. Moritz

Die beiden Super-G in St. Moritz haben aus Corona-Gründen kurzfristig „gewackelt“, letztlich gab es aber doch grünes Licht für die nächsten beiden Speed-Rennen im Weltcup. Abfahrts-Olympiasiegerin Goggia hat trotz ihrer im vergangenen Jänner erlittenen Verletzung schon eine eindrucksvolle Erfolgsserie vorzuweisen und will nun auch „netto“ nachlegen. Gewinnt sie nach ihrem Triple in Kanada nun auch beide Super-G in der Schweiz, wäre sie die Erste mit Siegen in den ersten fünf Speed-Saisonrennen seit Katja Seizinger 1997/98 (6 Siege in Folge).