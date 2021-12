Tirol: Ein Glühwein-Prosit auf das Lockdown-Ende

Kiachl-Mitnahme verboten

Er verteilt Eintrittsbänder an 2G-Besucher, Ungeimpfte können zwar hindurchflanieren, aber bei den Standl’n nichts kaufen. Zahlenmäßige Beschränkungen und die entsprechenden Abstände gibt’s nur in der abgezäunten Gastro-Zone. Dort müssen Speisen und Getränke an Ort und Stelle verzehrt werden - was so manchen Besucher, der sich frische Kiachl mit nach Hause nehmen will, schwer erzürnt. „Denn Take-Away ist hier eigentlich verboten, bei Gastronomie-Betrieben in der Altstadt beispielsweise aber erlaubt“, wundert sich nicht nur Mark.