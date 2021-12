Frankreichs Presse zerreißt PSG-Superstar Messi

Henry verteidigt Messi

Rückendeckung für Messi gibt's von Ex-Nationalspieler Thierry Henry. „Wenn man einen Ort verlässt, an dem man in jungen Jahren viel Zeit verbracht hat, von dem man nie dachte, dass man ihn verlassen würde, ist das emotional nicht einfach“, sagt der ehemalige Weltklasse-Angreifer im Gespräch mit „GQ“ über Messis Transfer von Barcelona zu PSG. „Man hat gesehen, dass er weinte, als er ging, es waren keine falschen Tränen. Es braucht Zeit, sich anzupassen. Auch, wenn sie Lionel Messi heißen. Ich habe Vertrauen in ihn.“