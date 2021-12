Rücktritt angeboten? Adi Hütter steht vor dem Aus

Nach dem 1:4 im Derby in Köln und der 0:6-Klatsche gegen Freiburg setzte es für Gladbach in der deutschen Bundesliga mit einem 1:4 in Leipzig die dritte Niederlage in Serie - unmittelbar nach dem Spiel kochte die Gerüchteküche, soll Adi Hütter von sich aus seinen Rücktritt angeboten haben, der 67-jährige Christian Gross bis Saisonende übernehmen.