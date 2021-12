Ab 10.30 Uhr LIVE: Das erste Training in Abu Dhabi

Der Titelkampf in der Formel 1 geht ans Limit - oder sogar darüber hinaus. Nach dem Triumph von Lewis Hamilton bei der chaotischen Grand-Prix-Premiere in Saudi-Arabien bekommt die Königsklasse des Motorsports ihr großes Finale. Der Mercedes-Star und Red-Bull-Pilot Max Verstappen gehen punktegleich ins letzte Saisonrennen in Abu Dhabi. Und es ist nicht auszuschließen, dass es dort im intensiven WM-Zweikampf noch einmal kracht.