Lockdown-Ende am Wochenende: Richtiger Zeitpunkt?

Aufatmen für Geimpfte und Genesene: Zum Wochenende endet der Lockdown. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Ausgangsbeschränkungen fallen gelassen. Am Sonntag darf man also wieder ins Gasthaus, Sport betreiben und etwa zu Kulturveranstaltungen. Dabei gibt es aber regionale Unterschiede. Am Arbeitsplatz wird weiterhin die 3G-Regel gelten und die Nachtgastronomie bleibt vorerst auch geschlossen. Ist der Zeitpunkt für das Ende des Lockdowns richtig gewählt? Denken Sie, dieses Wochenende ist noch zu früh, um die Restriktionen fallen zu lassen? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!