900 Mitarbeiter per Zoom-Videocall gefeuert

„Wenn Sie an diesem Gespräch teilnehmen, gehören Sie zu der unglücklichen Gruppe, die entlassen wird“, sagte Garg in dem Zoom-Call, dessen Aufzeichnung von CNN Business eingesehen wurde. „Ihr Arbeitsverhältnis ist mit sofortiger Wirkung beendet.“ Die mehr als 900 Betroffenen, was etwa neun Prozent der Belegschaft des Unternehmens entspricht, könnten eine E-Mail von der Personalabteilung erwarten, in der die Leistungen und Abfindungen aufgeführt seien.