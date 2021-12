Kennen Sie diesen Salzburger EC-Helden noch?

Zwei Meistertitel, EC-Finale, Champions League

Jurcevic war in den 90er-Jahren eines der großen Salzburger Fußballidole. Von 1991 bis 1995 und dann noch einmal von 1995 bis 1997 streifte der Kroate den violetten Dress der Austria über. Zweimal wurde „Jura“ mit Salzburg Meister, 1994 stürmte er mit Otto Konrad, Heimo Pfeifenberger und Co. bis ins UEFA-Cup-Finale, mischte im Jahr darauf in der Champions League auf und staubte in der Saison 93/94 ex aequo mit Kumpel Heimo Pfeifenberger die Torjägerkrone ab.