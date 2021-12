Holzbaupreis für nachhaltige Architektur

Das Wohnhaus in Absdorf mit einem wohldurchdachten Materialmix aus Beton und Holz, der Kindergarten in Deutsch-Wagram, der von den Juroren als „Holzerlebnis pur“ bezeichnet wird, oder die Villa Sternberg in Klosterneuburg mit ihrem spektakulären Innenleben aus Lärche – sie zählen zu den Preisträgern. Ebenso das Egger-Forum in Unterradelberg bei St. Pölten, ein dreigeschoßiger Holzbau in Modulbauweise, der als Ausstellungsraum und Mitarbeiter-Restaurant dient sowie Büroflächen bietet und mit Spannweiten von mehr als elf Metern die Leistungsfähigkeit des natürlichen Baustoffs beweist. Das gilt auch für das Hoho in der Wiener Seestadt Aspern, das in der Kategorie „Außerhalb von NÖ“ prämiert wurde. Es ist mit 24 Etagen und 84 Metern das zweithöchste Holzhochhaus weltweit.