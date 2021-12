Austria „wundert“ bizarres Angebot von Insignia

Ortlechner sollte weg

Laut Informationen von „Standard Online“ gab es einen Brief der georgischen Gruppe an Klub-Präsident Frank Hensel und Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil. Demnach hatte Insignia 25 Millionen Euro angeboten, um als Investor einzusteigen. Insignia schickte das Angebot laut dem Bericht aber erst am Mittwoch. Darin enthalten sind auch Bedingungen wie die Beendigung der Zusammenarbeit mit Vorstand Gerhard Krisch und Sportdirektor Manuel Ortlechner. Ein Mitglied einer königlichen Familie aus dem Nahen Osten soll Ehrenpräsident werden. Insignia beansprucht auch drei Sitze in einem neu gewählten Aufsichtsrat.