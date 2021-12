Lokale, über die man spricht: Roberto American Bar

Auf der Theke stehen hartgekochte Eier als Snack. Feine Kartoffelchips (gratis) und einen Toast gibt’s auch (6,50 €). Sonst aber widmet sich die ROBERTO AMERICAN BAR am Neuen Markt in Wien der Kunst des Mixens von Cocktails, klassischen ebenso wie Eigenkreationen. Und das Ambiente aus dunklem Marmor und rotem Samt ist exakt so schummrig und weltentrückt, wie sich das seit eh und je für eine American Bar gehört.