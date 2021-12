Das sind die beliebtesten iPhone-Apps des Jahres

Messenger Threema ist Top-Bezahlanwendung

Bei den Apps, für die iPhone-Nutzer in Österreich Geld ausgaben, landet ein Messenger am ersten Platz: Threema. Ebenfalls in den Top-5 der beliebtesten Bezahl-Apps für das iPhone: PeakFinder, Forest - Your Focus Motivation, The Wonder Weeks und Blitzer.de PRO. Am iPad holte die Notiz-App GoodNotes 5 den Sieg, dahinter folgen Procreate, Notability, Affinity Photo und Messaging for WhatsApp on iPad.