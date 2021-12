Austria: „Müssen diesen Sog jetzt nützen“

Die Gruppe soll (vorerst) weniger als die möglichen 49,9 Prozent an der FK Austria Wien AG halten, wie Präsident Frank Hensel und Vize-Kollege Karl Pisec ist der Unternehmer mit einer namhaften Summe an Bord. Warum man sich die Posse mit Insignia antat, wenn am Ende doch die „Austria-Familie“ das klaffende Budgetloch stopfen konnte? „Die Zeit war damals nicht reif, es gab viele Störfeuer“, so Harreither.